صواني لها صدى

(الصينية) مصطلح شائع في الشارع السوداني والمقصود به تقاطع الطرق وقد استخدام أفراد شرطة المرور ذلك المصطلح بسبب وجود اشكال احيانا ربما تشبة صينية(الطعام) وإن لم يكن ذلك الشكل الداري موجود في معظم تقاطعات الطرق اليوم..

الخرطوم: ماريا أبكر

تقاطعات بارزة

على المثال لا الحصر تبرز صينية(الازهري) بام درمان وتعتبر من تقاطعات الطرق البارزة بام درمان والمعروفة على مستوى العاصمة ايضا وقد اطلق على ذلك التقاطع اسم الزعيم اسماعيل الازهري اول رئيس وزراء للسودان تخليدا لذكراه وكذلك لوجود منزلة مطلا على ذلك التقاطع.

فضلا عن صينية بوابة عبد القيوم، وهو احد قادة جيش المهدي وتسمت باسمه.

تقاطع (صينية)القندول

كذلك تقاطع القندول بالخرطوم له صدى واسع بين سكان العاصمة، وكشف فرد من شرطة المرور في جولة لـ(كوكتيل) ان اسم التقاطع يرجع تاريخيا الى وجود نافورة في منتصف التقاطع مرسوم على جدارها الدائري شكل القندول وكانت تلك النافورة موجودة في عهود سابقة، ليسري اسم صينية القندول على ذلك التقاطع حتى اليوم.

صينية المركزي

هي ايضا من التقاطعات ذائعة الصيت داخل العاصمة، واكد شرطي مرور هناك، ان اسم التقاطع مأخوذ من وجوده مطلا على الناصية الشمالية الشرقية للسوق المركزي وان كان اليوم قد ابعد السوق قليلا عن التقاطع بعد توسيع السوق.

كذلك صينية(بري) وتقع شمال القيادة العامة للقوات المسلحة وايضا صينية (الستين) وكذلك صينية(المنارة) وتقع بعد كوبري الحلفايا. وغير ذلك من تقاطعات الطرق المسماه بالـ(الصينية) داخل العاصمة.