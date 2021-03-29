لقاء تفاكري حول تعديات وتحديات الآثار

الخرطوم: كوكتيل

نظمت الهيئة العامة للآثار والمتاحف، لقاءً تفاكريا أمس الأول بقاعة بروفيسور نجم الدين محمد شريف بالمتحف القومي حول تعديات وتحديات الآثار.

وقال المدير العام للهيئة العامة للآثار والمتاحف حاتم النور محمد سعيد، ان اللقاء التفاكري يأتي للتعريف بالآثار، قوانين الآثار والتعديات والسرقات، موضحا بأن هناك الكثير من الاتهامات غير الحقيقية ويسعى اللقاء لتمليك المواطن المشروع الفكري للهيئة العامة للآثار والمتاحف.

وأضاف حاتم النور بأن المشروع الفكري للهيئة العامة للآثار والمتاحف ينبع من واقع العمل الميداني العلمي المنجز عبر الهيئة فيما يختص بالإستطلاعات الأثرية، والكشوف والترميم والعرض المتحفي.

وكشف المدير العام للهيئة العامة للآثار والمتاحف في تصريح “لسونا” بأن الهيئة تواجه تحديات أهمها التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات، قانون الهيئة العامة للآثار والمتاحف لسنة 2020، النقص في الكادر البشري المدرب والدعم اللوجستي، وقال (نحن بصدد وضع معالجات لكل هذه المشاكل).