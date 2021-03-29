رغما عن انتهاء ولايته سوداكال يواصل الظهور في المريخ

الخرطوم : السوداني

في تطور مفاجئ، قام رئيس مجلس إدارة نادي المريخ المنتهية ولايته آدم سوداكال بزيارة فريق كرة القدم الذي يقيم معسكراً بفندق كورال بالخرطوم استعداداً لمواجهة الأهلي المصري في الجولة الخامسة، و التقى رئيس النادي اللاعبين كما إجتمع بالجهاز الفني بقيادة المدرب الإنجليزي لي كلارك حيث استمع رئيس النادي لحديث المدرب ورؤيته خلال المرحلة المقبلة التي من المنتظر ان تشهد انطلاق موعد التسجيلات في الثاني عشر من شهر إبريل، وينتظر رئيس النادي تسلم التقرير النهائي من المدير الفني الإنجليزي فيما يتعلق بعمليات الإحلال والإبدال في فريق الكرة.

يذكر أن سوداكال سجل زيارة كذلك إلى المكتب التنفيذي للنادي واطلع على الأعمال الجارية قبل أن يلتقي بطاقم الشرطة الموجود لحراسة مقر المكتب التنفيذي خوفا من اي تحركات للجناح الآخر الذي يقوده محمد موسى الكندو وعلي اسد والمدعوم من قبل جماهير النادي وأعضاء الجمعية العمومية.

يشار إلى أن الجمعية العمومية للمريخ اجازت مشروع النظام الأساسي وقررت الإطاحة بسوداكال ومجلسه وإنهاء تكليفه قبل أن توكل المهمة للمكتب التنفيذي لإدارة النادي وقيام انتخابات خلال فترة لا تتجاوز 45 يوما.