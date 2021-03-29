سوداكال يتحدى جماهير المريخ

في خطوة وصفت بالغربية، قرر مجلس المريخ بقيادة الرئيس المنتهية ولايته آدم سوداكال إستمرار فتح أبواب العضوية الإلكترونية بالنادي وشدد المجلس على حضور الأعضاء بأنفسهم من أجل تجديد واكتساب العضوية، وذلك يومياً بمكتب العضوية بالنادي إنطلاقاً من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الثامنة مساء، كما أكد المجلس انه وخلال يومين سيحدد موعد جمعية إجازة النظام الأساسي وإنتخاب اللجان العدلية وذلك بالتوافق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” تنفيذا لخارطة الطريق التي وافق النادي على تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتعد الخطوة غريبة لجهة أن الجمعية العمومية للنادي أقيمت في حضور أكثر من ٧٤٧ عضوا وقررت إنهاء تكليف مجلس سوداكال نفسه وأقرت العديد من المقررات.