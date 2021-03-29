مجلس شركاء الفترة الانتقالية يرحب باتفاق إعلان المبادئ بين الحكومة وحركة الحلو

رحب مجلس شركاء الفترة الانتقالية في اجتماعه بالقصر الجمهوري اليوم، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، واعتبره خطوة إيجابية في اتجاه المرحلة الثانية من السلام والتي وضعت إطاراً مهماً لإكمال السلام.

وقالت مريم الصادق، الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح صحفي، إن مجلس شركاء الفترة الانتقالية، أمّن على أهمية الاستفادة من الدروس المستفادة من اتفاق جوبا لسلام السودان، مبينة أن بعض الأعضاء أبدوا ملاحظات ستسهم في تطوير الاتفاق بما يجعل السلام شاملاً.

وأكد المجلس ضرورة الإسراع في تكوين لجان وآليات التفاوض.

وأضافت مريم أن مجلس الشركاء تلقى تنويراً حول المبادرة المقترحة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حول الحدود مع الجارة إثيوبيا.

كما حيا المجلس، صقور الجديان لتأهُّلهم لنهائيات كأس الأمم الأفريقية .

وأوضحت الناطق الرسمي باسم المجلس أن الاجتماع الذي عُقد اليوم شارك فيه كافة ممثلي الأطراف مع غياب بعض الأعضاء الذين أصابهم وباء كوفيد 19، مبينة أن كل أجهزة الدولة تعمل من أجل محاربة الوباء وفي مقدمتها جيش البلاد الأبيض الذي يبذل أفراده جهوداً مقدرة في التصدي لجائحة كورونا، بعد أن بدأت حملات التطعيم التي تشرف عليها وزارة الصحة بمجهودات بعض المُبادرات الوطنية والدولية ومن الأصدقاء والأشقاء الذين عملوا على توفير هذه اللقاحات.

وتمنى المجلس عاجل الشفاء لكل المرضى، وناشد المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الاحترازات الصحية.