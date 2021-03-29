التوقيع على توريد وتركيب معوضات لشبكة الربط الكهربائي بين مصر والسودان

القاهرة: السوداني

تم التوقيع اليوم بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية بالقاهرة، وبحضور وزير الكهرباء د. محمد شاكر والسفير محمد الياس سفير السودان بمصر، تم التوقيع على عقد توريد وتركيب أجهزة معوضات القدرة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة “سيمنس” واللازمة لرفع كفاءة شبكة الربط الكهربائي المصدرة للسودان، لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة لتصل لـ300 ميقاواط. سيتكفّل الجانب المصري بتحمُّل التكلفة البالغة 450 مليون جنيه مصري، والسودان سيتكفل بالإجراءات المدنية والتخليص.

يعتبر المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية المتفق عليها بين دولتي السودان ومصر في مجال الربط الكهربائي المتفق عليها، والتي من المتوقع أن ترتفع طاقتها لتصل لـ3 آلاف ميقاوات.

وتجرى حالياً ترتيبات تنفيذ ثلاثة مشاريع استراتيجية وتشمل الربط السككي والربط الكهربائي والتدريب في المجالات الإنتاجية والخدمية، بجانب المشاريع الأخرى التي تم الاتفاق عليها وتخضع لبرامج تنفيذية ودراسات تخططية عملية، ومنها رفع حجم التبادُل التجاري بين البلدين، وتأهيل المشاريع الصناعية والزراعية المقامة حالياً، وإقامة المدينة الصناعية المصرية، التي تم الاتفاق على إقامتها.

وفي ذات السياق، يتم تنشيط تخطيط مشاريع إعادة تأهيل ميناء وادي حلفا، والذي تعهّدت به مصر، ورصدت له مبلغ 120 مليون جنيه مصري، بجانب الصيانة التي ستجرى لثلاثين ماكينة ديزل.