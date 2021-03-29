تفكيك شبكات إجرامية تنشط في تهريب الذهب والوقود والسلاح بنهر النيل

الخرطوم: السوداني

تمكنت الشرطة الأمنية بولاية نهر النيل من ضبط عدد ثلاثة تناكر وقود سعة (6000) و(3000) و(2000) جالون جازولين وضبط ذهب خام مهرب يقدر بـ (184) جرام قيمته مبلغ 2,346,940 جنيه وضبط عدد 149راس حشيش بالإضافة لعدد إثنين قطعة سلاح وعدد 37 طلق ناري، وقد تم إتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة المتورطين .

وقال اللواء شرطة حقوقي الطاهر عبد الرحمن الطاهر مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ان إدارته شنت حملات بعدد من الولايات ضمن خطة الإدارة للعام 2021 حيث توفرت معلومات عن نشاط مكثف لمجموعة من الشبكات الإجرامية تنشط في تهريب الوقود والذهب والسلاح بولاية نهر النيل، وبناء على ذلك تحرك فريق ميداني متخصص من الشرطة الأمنية بالولاية لتحديد هوية أفراد الشبكة وأماكن مزاولة نشاطهم الإجرامي .

ونجح فريق الشرطة الأمنية من نصب كمين محكم أسفر عن ضبط عدد ثلاثة تناكر وقود وذهب خام تقدر قيمته بمبلغ 2,346,940 جنيه وعدد 149 راس حشيش بالإضافة لعدد 2 قطعة سلاح ومجموعة من الذخائر .

وجدد اللواء الطاهر حرص إدارته على دك حصون المهربين وتحجيم أنشطتهم وتضييق الخناق عليهم وتقديم المتورطين للعدالة .

وحذر من خطورة ممارسة النشاط الإجرامي المتعلق بالتهريب بمختلف انواعه وجميع الأنشطة الإجرامية الاخرى وذلك لضررها الكبير على الاقتصاد الوطني .

من جهته أكد الرائد شرطة معتز أحمد ناصر سرور مدير إدارة الشرطة الأمنية بولاية نهر النيل جاهزية الشرطة الأمنية بالولاية لحسم جميع الأنشطة الإجرامية التي تلحق الضرر بالإقتصاد الوطني مضيفا بأنه قد تم إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المتهمين بأقسام شرطة محليات أبو حمد شندي ،عطبرة توطئة لتقديمهم للمحاكمة.