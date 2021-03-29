وزارة الصحة تحدد مراكز التطعيم ضد كورونا بمحليات الخرطوم

الخرطوم: السوداني

اوردت وزاره الصحه في بيان لها مراكز التطعيم ضد جائحه كورونا فى محليات ولايه الخرطوم حيث يبدأ التطعيم الساعه الثامنه صباحاً وتشمل المراكز:

محليه جبل اولياء:

مركز بشائر، مركز التركي، مركز صحي التريعة.

محلية الخرطوم:

مركز صحي القوز، ومركز صحي، الزهور، ومركز صحي عمر بن الخطاب، ومجمع فتح الرحمن البشير.

محلية أمدرمان:

مركز صحي الهجرزة، ومركز صحي عوض حسين، ومركز صحي أبوسعد م1، ومركز صحي القيعة.

محلية كرري:

مركز صحي النو، ومركز صحي السروراب ، وركز صحي الفتح، ومركز صحي الحارة 38.

محلية امبدة:

مركزصحي الريان، ومركز صحي الحارة العاشرة، ومركز صحي السلام 12.

محلية بحري:

مركز صحي الخوجلاب، ومركز صحي الحلفايا، ومركز صحي الشعبية.

محلية شرق النيل:

مركز صحي حلة كوكو، ومركز صحي الوحدة، ومركز صحي سوبا شرق.

وسوف يتم تحويل الفريق إلى موقع آخر في حال اكتمال تطعيم المستهدف

ويذكر ان حملات التطعيم بلقاح كورونا بالمراكز الصحية والمحليات تستهدف فى المرحلة الاولى الكوادر الصحية والمواطنين الذين تجاوزوا 45 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة.