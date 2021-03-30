وفرة واستقرار في السلع بأسواق الخرطوم

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد أسواق العاصمة الخرطوم حالة ركود حاد وعزوف عن حركة الشراء رغم اقتراب شهر رمضان ، وعزا بعض التجار ذلك للغلاء وتدني قيمه الجنيه السوداني والذي انعكس ايجابا في استقرار الاسعار ، موضحين وفرة كافة اصناف السلع الاستهلاكية الضرورية والرمضانية.

وتوقع رئيس تجار القطاعي بامدرمان أحمد النو فى حديثه ل( السوداني) انتعاش الحركة التجارية خلال الأيام المقبله ، واصفا الحركة التجارية بالاسواق حاليا بالضعيفة رغم الوفرة في كافة اصناف السلع الاستهلاكية ، ، واوضح بان الغلاء انعكس سلبا على ركود السوق

وطالب النو الحكومة باجراء عمل ميداني وتفقد الاسواق لمعرفةاسباب الركود والمشاكل التي تعاني منها .

وقال تاجر السلع بالخرطوم مصطفى علي إن هنالك استقرارا ملحوظا في كل السلع الاستهلاكية نتيجة لاستقرار سعر الصرف والركود ، مبينا ان سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع بسعر (4,5)الف جنيه أما بكت دقيق سيقا من (2,5) الى (2,400) جنيه ، وقال ان الغلاء انعكس على تراجع شراء كميات كبيرة من السلع .

و اشار تاجر سلع بامدرمان عبدالرحيم السر الى ركود حاد بالسوق رغم اقتراب شهر رمضان واستقرار أسعار السلع حيث استقر سعر الدقيق سيقا البكت (4) آلاف جنيه لسعر الجملة أما سعر العدس (4) آلاف جنيه للجوال عبوة (25) كيلو وسعر الكيلو (400) جنيه .

واكد تاجر سلع بشرق النيل محمد الجاك استقرار اسعار السلع الاستهلاكية بالاسواق ، مبينا ان سعر جركانة زيت الفول والزيت الأبيض(4) آلاف جنيه ، وكيلو السكر (350) جنيها أما سعر جوال الفول المصري (50) الف جنيه وسعر الربع (4آلاف جنيه فيما استقر رطل شاي الغزالتين في(600) جنيه لعبوة (450) جراما فيما استقر سعر جوال السكر عبوة(50) كيلو (10٫5) الف جنيه أما سعر عبوة (5) كيلو ((1,230) جنيه.