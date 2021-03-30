ينتج (8) ملايين شتلة إفتتاح مختبر الأنسجة النباتية بالبلاد

الخرطوم : ابتهاج _ وجدان

افتتحت شركة زادنا العالمية صباح امس، احدث مختبر لزراعة الأنسجة النباتية، ويسع لاكثر من (٣٠)مليون نبتة، وتبلغ طاقته الانتاجية حوالي (٨) ملايين شتلة سنويا، ويوفر شتول للبلاد بما لايقل عن ٥ ملايين دولار. واعتبر وزير الزراعة الطاهر حربي، المعمل نموذجا لأحدث التقانات بالعالم، وقال انه يسهم في رفع انتاجية المحاصيل وتحسين نوعيتها، خاصة المحاصيل البستانية ذات الإنتاجية العالية ، وإضاف : السودان ينتج افضل انواع الموز بالعالم وكذلك المانجو بأنواعها المختلفة التي تفوق (50) صنفا ، والبطاطس الذي يتم انتاجها مرتين بالعام ، وقال ان السودان سوقا متميزا الخضر والفاكهة، لتعدد مناخاته.

و دعا حربي، لتشجيع الصناعات التحويلية من المنتجات البستانية لرفد البلاد بالعملات الاجنبية معلنا عن دعمه لشركة زادنا والتعامل معها لتكون نموذجا للمستثمرين ، خاصة قطاعات الأنسجة الزراعية لتوسيع نجاحات القطاع البستاني بالبلاد ، والإيفاء بالطلب المحلي والخارجي، مؤكدا تشجيعه للمبادرات من شركة زادنا خاصة المشروع القومي للموز ، مؤكدا عودة السودان للسوق العالمي.

واعلن مدير شركة زادنا عبدالمحمود حماد، عن افتتاح المختبر، وقال ان المشروع سيعود بالنفع على الاقتصاد وحياة المواطنين. وشكا عبدالمحمود، من مواجهة المشروع (تحديات وتقاطعات وجيل جليد مع الشركاء) ، ولكن الشركة قادت ( خط تصالح) ، واتفاقيات لتكملة العمل، وزاد الطريق لانجاز المختبر (لم يكن سهلا بل شائكا ومعقدا)، مبينا انه عانى من صعوبات محلية واجنبية وحصار اقتصادي، واضاف : ارادة القائمين كانت اقوى للتصدي، وتحقيق هذه الطفرة.

واعتبر عبد المحمود، المشروع نقلة نوعية للدفع بعجلة الاقتصاد، وسد العجز في الميزان التجاري وتحقيق زيادة في الناتج الاجمالي، لافتا الى توقيع مذكرة تفاهم واتفاق اطاري، مع شركة أمريكية لانتاج وتصنيع النطف، موضحا انها ستعم كل انحاء السودان، في توفير الشتول والحمضيات والتمور والمانجو، منوها للاستفادة من الشراكات العلمية في تطوير محاصيل الموز، والبن، والهشاب، مؤكدا ان السودان لديه قدرات انتاجية عالية، ورغم مغادرته العديد من الاسواق ، ولكنه ( عائد بقوة وهمة عالية ومنتجات اجود)، وزاد الجهود مستمرة لانجاز مشاريع اخرى.

واشار مدير الإدارة الزراعية بزادنا، بروفسير قاسم عبدالله، الى ان افتتاح المعمل انجاز (مهم) للبلاد، وقال ان هنالك ٢٥ شركة محلية واجنبية تعاونت لاكمال هذا العمل، واعتبر المعمل (الاحدث والاجود) في العالم، منوها الى انه يتسع ل(٣٠)مليون نبتة، وتبلغ طاقته الانتاجية حوالي (٨) ملايين شتلة سنويا، كما يوفر شتول للبلاد بما لايقل عن ٥ ملايين دولار.

يذكر ان المعمل يطور زراعة النخيل النسيجي لأصناف التمور الرطبة مثل المجدول والسكري والبرحي ودجلة نور وغيرها ،كذلك البطاطس بأصنافه المختلفه فضلاً عن زراعة الفراولة والعنب والأناناس ، ويؤدي دوراً مهماً في الاكثار من الأصناف السودانية الممتازة من فاكهة المانجو والموالح ، وسيكون له إسهامات في الأشجار الغابية مثل الهشاب.