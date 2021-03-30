الأمين العام لجهاز تشغيل الخريجين مها محمد الحسين لـ(السوداني): نسعى لمعالجة مشكلات العطالة وترسيخ ثقافة العمل الحر وتعزيز بناء القدرات

حوار: رحاب فريني

يعقد الجهاز القومي لتشغيل الخريجين الملتقى السنوي لـ2021م، ويعد الملتقى السنوي للمدراء التنفيذيين بجهاز تشغيل الخريجين أهم منشط مركزي للجهاز تتم فيه مناقشات ولقاءات وتطرح فيه مبادرات وشراكات.. (السوداني) التقت بالامين العام المكلف لجهاز تشغيل الخريجين مها محمد الحسين لتحدثنا عن دور الجهاز وعن الملتقى السنوي.

ما المقصود بجهاز تشغيل الخريجين؟

تأسس الجهاز القومي لتشغيل الخريجين في العام 1998 وخلال مسيرته أخذ عدة أسماء من ” مشروع الاستخدام المنتج وتشغيل الخريجين” ثم صندوق تشغيل الخريجين وانتهاء بالجهاز القومي لتشغيل الخريجين بعد إجازة قانونه في عام 2016

أنشئ الجهاز لاستيعاب وتعزيز مخرجات التعليم العالي بعد زيادة عدد الخريجين نتيجة ثورة التعليم العالي وزيادة الجامعات بالمركز والولايات.

أبرز ملامح القانون؟

حدد القانون أغراض الجهاز بوضع السياسات والخطط الكلية والقطاعية المتعلقة بالتشغيل والتدريب في القطاعين العام والخاص بجانب التدريب التأهيلي والتحويلي بهدف مواءمة مخرجات التعليم العالي والتقني مع سوق العمل.

من الاغراض الأخرى للجهاز معالجة مشكلات عطالة الخريجين وترسيخ ثقافة العمل الحر وتعزيز بناء القدرات ووضع الخطط لتطوير المشروعات الصغيرة للخريجين وتوفير قاعدة بيانات أساسية عن الخريجين وربطها بالولايات.

لماذا الخريجون والشباب مهمون في نظر جهاز تشغيل الخريجين؟

وجود الشباب مهم في عمليات التنمية ، والشباب والخريجون مهمون في عمر الثورة السودانية، نحاول اجراء تغيير في قانون جهاز تشغيل الخريجين بادخال تعديلات وادخال الشباب مع فئة الخريجين إيمانا منا بدورهم في احداث التغيير والثورة السودانية.

لماذا قضية العطالة مهمة في نظركم؟

نشعر أن مسالة العطالة مهمة جدا خصوصا أن القطاع العام والخاص لايشغل اعدادا كبيرة من الخريجين لذلك نؤمن بان هذا الوقت هو الزمن المناسب للتشغيل الذاتي للخريجين.

ماذا نعني بالتشغيل الذاتي للخريجين؟

يأتي التشغيل الذاتي للخريج نتيجة عدم مقدرة القطاع العام والخاص على استيعاب الخريجين وذلك باخذ جرعات تدريب تاهيلية وتحويلية حسب متطلبات سوق العمل. حيث يتلقى الخريج جرعات تدريب وفق منهج مصمم لذلك وعن كيفية ادارة المشروع ثم يحول الخريج إلى محفظة تمويل الخريجين؟

هل لديكم محفظة تمويل للخريجين؟

نعم لدينا محفظة تمويل للخريجين ونحن الآن في النسخة الثالثة من المحفظة ويشرف عليها بنك السودان المركزي ، تستقطب المحفظة 21 بنكا في تمويلها ، المحفظة الآن على وشك اكمال دورتها ونعمل دراسة الان للمحفظة الرابعة ، المحفظة الثالثة كانت متميزة وحققت فوائدها للخريجين وارباح للبنوك المساهمة فيها.

ماذا تقصدون بكلمة “خريج”؟

كلمة خريج لا نقصد بها فقط خريجي البكالوريوس وانما تشمل خريجي الدبلوم ودبلوم التلمذة الصناعية والمعاهد الفنية وخريجي مراكز التدريب المهني، ونحن لدينا شراكة مع مراكز التدريب المهني.

لماذا تعقدون ملتقى لامناء جهاز تشغيل الخريجين بالولايات؟

تبرز أهمية عقد الملتقى بكونه يعقد في الربع الاول من العام 2021 وذلك بغرض متابعة التقارير من مدراء جهاز تشغيل الخريجين بالولايات حول العام الماضي وسبل تنفيذ خطط العام 2021 ، ولدى الجهاز 18 فرعا في ولايات السودان المختلفة .

حدثينا عن الملتقى ؟

سيعقد الملتقى لمدة 5 أيام بحضور كل المدراء التنفيذيين بالولايات حيث يستعرضون تقاريرهم وخططهم ، والمؤتمر تنظمه إدارة شؤون الولايات، سيكون الملتقى تحت شعار”الخريج صانع التغيير”. ويعقد الملتقى بتشريف وزيرة العمل والاصلاح الاداري

وسيلتقون بالامانة العامة لجهاز تشغيل الخريجين وبإدارات جهاز تشغيل الخريجين المختلفة من تقانة المعلومات والإحصاء والتخطيط والسياسات والمشروعات والتدريب كما يلتقون ببعض الشركاء

كما أن المدراء التنفيذيين بالولايات سيلتقون خلال المؤتمر بمسؤولين حكوميين ووزراء.

أهمية قيام الملتقى الآن؟

يأتي الملتقى الآن في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوداني استقرارا نتيجة الانفتاح على العالم بعد رفع اسم السودان من القائمة الامريكية للارهاب إلى جانب اتخاذ الحكومة الانتقالية سياسات تحرير سعر الصرف وهو ما يعني ان جهاز تشغيل الخريجين سيشهد توسعا كبيرا في اعماله وزيادة فرص تشغيل الخريجين ودخول مستثمرين من خارج البلاد.. الآن أصبحت البيئة مواتية للاقتصاد .. سنحقق مزيدا من الشراكات في ظل الظروف الجيدة الآن خصوصا مع مزيد من الشراكات مع وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل الدولية من قبيل البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية.