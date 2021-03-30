فيضان النيل الأبيض يُهدِّد مدينة الكوة

الخرطوم: السوداني

ارتفعت مناسيب النيل الابيض بسبب إغلاق خزان جبل اولياء وحركة الرياح الشمالية الغربية، مما أدت الى محاصرة الفيضان لبعض المناطق الواقعة على ضفاف النيل الأبيض بمحليه القطينة.

وقال المدير التنفيذي لمحلية القطينة بلال عبدالماجد، إن المحلية تقوم بمجهودات كبيرة لتفادي فيضان النيل الابيض الذي يُهدِّد مدينة الكوة بعد الموجة الثانية للفيضان لارتفاع مناسيب النيل.

وأوضح بحسب وكالة السودان للأنباء اليوم الثلاثاء، أن وحدة الدفاع المدني بالولاية تقوم بمجهودات كبيرة ومقدرة لعمل الجسور الواقية لحماية المدينة من الفيضان، مشيراً إلى أن المحلية وفرت الآليات وجوالات الخيش للمساهمة في تمتين التروس القائمة بالتعاون مع الجهد الشعبي لتلافي خطر الفيضان على مدينة الكوة والمناطق الواقعة على ضفاف النيل الأبيض بمحلية الكوة.