الهلال يعاود التحضيرات لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي

عاد فريق الهلال لأجواء التحضيرات مجدداً عقب الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للفريق الأحد الماضي ، حيث أجرى الأزرق حصة تدريبية مساء أمس الإثنين بملعبه بأم درمان تحت إشراف المدرب البرتغالي ريكاردو فورموزينهو وطاقمه المعاون وبمشاركة جميع اللاعبين بما فيهم اللاعبون الدوليون عدا الحارس علي عبدالله أبو عشرين الذي غاب بإذن من دائرة الكرة ومن المنتظر مشاركته في مران اليوم، فيما اكتفى فارس عبدالله بالجري منفرداً حول الملعب بعد الإصابة الخفيفة التي تعرض لها اللاعب في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الجنوب إفريقي، فيما واصل المعد البدني عمليات التأهيل للثنائي ياسر مزمل ومؤيد عابدين، هذا ووزع ريكاردو مران امس على تمارين الاستشفاء وبعض التدريبات الترويحية بالإضافة إلى تدريبات بدنية وتكتيكية متنوعة لمدة ساعة فقط.

هذا وقرر القطاع الرياضي دخول الفريق في معسكر مغلق بفندق كانون بالخرطوم إبتداءً من صباح اليوم وحتى موعد مباراة الفريق أمام ما ميلودي صن دوانز الجنوب إفريقي والذي ستصل بعثته فجر اليوم إلى العاصمة الخرطوم تأهباً للقاء الحاسم والمرتقب مساء الجمعة المقبل لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية من دوري مجموعات أبطال إفريقيا، وستحل بعثة صن دوانز بفندق السلام روتانا بالخرطوم.

هذا وسيوالي الهلال سلسلة تدريباته اليومية بملعبه وسيعقِد الفريق اليوم مراناً عند الساعة السادسة مساءً وهو الزمن الذي ستُلعب فيه المباراة.