المريخ يواصل إستعداداته الجادة لمواجهة الأهلي المصري

شهد مران المريخ الذي أقيم في الرابعة والنصف من عصر أمس الإثنين بملعب فرع الرياضة العسكري زيارة رئيس نادي المريخ السيد آدم سوداكال ونائب الرئيس للشؤون الإدارية والقانونية الأستاذ علي أبشر، ووقف رئيس النادي على آخر استعدادات الأحمر الذي يستعد بقوة لمواجهة الأهلي المصري عصر السبت المقبل الموافق الثالث من شهر إبريل، وجاء المران الذي أشرف عليه المدير الفني للمريخ الإنجليزي لي كلارك وطاقمه المعاون قوياً حيث شمل المران على الإحماء البدني والتدرب بالكرة وقام الإنجليزي لي كلارك بتنفيذ عدة جمل تكتيكية مع اللاعبين، وواصل الثنائي عماد الصيني وحمزة داؤود تدريباتهم المنفردة التي وضعها المعد البدني بالتعاون مع الجهاز الطبي، وغاب عن التدريب النجم النيجيري توني أدجو الذي من المنتظر أن تجرى له بعض الفحوصات للتأكد من صحته ليتمكن من العودة للتدريبات تأهباً لمواجهة الأهلي المصري.