البرهان يعلن دعمة لمبادرتي ولي العهد السعودي

الخرطوم: السوداني

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعمه لمبادرتي ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والمتمثلتين في “مبادرة السعودية الخضراء” و”مبادرة الشرق الأوسط الخضراء”، ضمن خطته رؤية ٢٠٣٠”.

وقال البرهان بحسب وكالة السودان للأنباء اليوم الثلاثاء، إن مباركته للمبادرتين بوصفهما تُجسِّدان ريادة المملكة في التعامل مع القضايا العالمية المُلحة، مشيراً إلى أنه في مقدمتها مكافحة التغيُّر المناخي والتصحر وحماية البيئة عبر خفض الانبعاثات الكربونية والخُطط الزراعية لزراعة “10” مليارات شجرة داخل المملكة، و”40″ مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع الدول العربية، وذلك خلال العقود القادمة، مما يُعد أكبر برنامج لإعادة التشجير في العالم.

وذكر برهان أنّ المنطقة تواجه الكثير من التحديات البيئية، ومن بينها التصحر، مما يهدد اقتصادياتها، ويتطلب تعاون الجميع لمكافحة التغيُّر المناخي، موضحاً أن العواصف الرملية تستنزف المنطقة كل عام بما يقدر بحوالي 13 مليار دولار، كما أنّ تلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري يقدر أن يقلص عمر المواطنين بمعدل سنة ونصف.