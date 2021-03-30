وزير الداخلية يصل الفاشر

الخرطوم: السوداني

وصل وزير الداخلية، الفريق شرطة عز الدين الشيخ اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور لبحث خطط اللجنة العليا للمدنيين والتحديات التي تواجهها في أعقاب خروج بعثة “يوناميد”.

ويتضمّن برنامج زيارته عقد اجتماع مع لجنة أمن الولاية للاطلاع على الموقف الأمني، كما سيعقد اجتماعاً مع اللجنة العليا لحماية المدنيين لبحث خطط عملها والتحديات التي تواجهها في أعقاب خروج بعثة “يوناميد”، إضافةً إلى عقد لقاء جامع مع الإدارات الأهلية في الولاية.

وتأتي الزيارة للولاية بعد زيارة رئيس البعثة الأممية المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان “يونيتامس” فولكر بيرتس والذي كان قد تلقى تنويراً مفصلاً من لجنة حماية المدنيين حول تدابيرها وخطط عملها في مجال حماية المدنيين.