سفير مصر يمهد لوصول الأهلي بزيارة سوداكال

زار حسام عيسى، سفير مصر بالسودان، رئيس مجلس إدارة نادي المريخ، آدم سوداكال، امس الإثنين، قبل 48 ساعة من وصول بعثة الأهلي إلى العاصمة الخرطوم.

ويحل الأهلي ضيفا على المريخ، يوم السبت المقبل بأم درمان، في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

ورحب رئيس المريخ بزيارة السفير، والوصول المرتقب للأهلي، يوم الأربعاء المقبل.

من جهته، قال السفير حسام عيسى، إن المواجهة بين الأهلي والمريخ هي لقاء أخوة، متمنيا أن يتمكن الفريقان من الصعود للدور المقبل.

وأضاف: “المريخ فريق كبير وعريق في إفريقيا وصاحب جماهيرية كبيرة مثل الأهلي”.

وأشاد السفير المصري بالعلاقة الطيبة التي تربط المريخ بالأهلي، كما أشاد بالمعاملة الطيبة التي يجدونها في السودان.