رسميًا.. الكاف يرفض شكوى المريخ ضد سيمبا

رفض الاتحاد الأفريقي، الشكوى الرسمية التي تقدم بها نادي المريخ السوداني ضد منافسه سيمبا التنزاني، بشأن مباراة الفريقين التي أقيمت بالجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واتهم المريخ، إدارة سيمبا بالتلاعب في نتائج تحاليل فيروس كورونا، مما أدى لحرمان الفريق السوداني من جهود 8 لاعبين خلال اللقاء.

وأكد الكاف في بيان رسمي، امس الإثنين، أنه تمت مراجعة الشكوى التي تقدم بها المريخ، وثبت عدم صحة هذه الاتهامات والتي قدمها النادي السوداني في مذكرة رسمية عن طريق محاميه المصري أحمد عباس.

وأشار الكاف إلى أنه تمت مراجعة كافة الفحوصات والتحاليل الخاصة بفيروس كورونا قبل اللقاء المذكور، وتم التأكد من صحة الإجراءات.

ويحتل سيمبا، صدارة ترتيب المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط، يليه الأهلي المصري برصيد 7 نقاط ثم فيتا كلوب الكونغولي برصيد 4 نقاط، ثم المريخ السوداني برصيد نقطة واحدة.

ويستعد المريخ لمواجهة الأهلي، السبت المقبل، في السودان.