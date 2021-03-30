شخصيات رياضية تهنئ بتأهل المنتخب وأبوحريبة يقدم حافزا ماديا

تلقي البروفسير كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA العديد من التهاني وانهالت عليه الاتصالات بمناسبة تأهيل المنتخب الى النهائيات، وكان الحكم الدولي السابق شمس المعارف بخيت، والمدرب عدنان حمد اول المهنئين، هذا وقد حرص القطب الرياضي محمد مصطفى (أبوحريبة) على تقديم حافر مادي للمنتخب عبر شيك تم استلامه من جانب البروف كمال شداد، و الدكتور امين حلمي المدير المالي للاتحاد، وذلك بحضور الباشمهندس الفاتح باني وعدد من اعضاء مجلس الادارة، وثمن البروف شداد المبادرة، وقال ان التداعي الوطني كان كبيرا متمنيا من الجميع الالتفاف حول المنتخبات في المرحلة المقبلة..