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وزير الشؤون الدينية والاوقاف يهنئ شداد بتأهل المنتخب

الرياضة
By alsudani 0

تلقى رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA البروفيسور كمال شداد تهنئة من الدكتور نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والاوقاف بمناسبة تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الى نهائيات امم افريقيا، عقب الفوز على منتخب جنوب افريقيا مساء الاحد 28 مارس 2021م، بهدفي سيف تيري ومحمد عبدالرحمن.
وارسل الوزير تهانيه للجهاز الفني واللاعبين ومجلس ادارة الاتحاد والجمهور السوداني، مبينا ان اللاعبين قدموا مباراة تليق بتاريخ الكرة السودانية.

alsudani
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