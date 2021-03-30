عبده فزع يكتب: (تعظيم سلام) لصقور جديان السودان عودة روح الفانيلة الحمراء المنتخب كسب جيلاً جديداً والكرة السودانية استعادت الهيبة ببركة تيري والغربال وأبوعشرين.. المنتخب مع فيلود لا يعرف الاستسلام

تأهل المنتخب الوطني السوداني الأول لكرة القدم لنهائيات بطولة كاس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالكاميرون محققاً إنجازاً للكرة السودانية بقيادة المدير الفني الفرنسي فيلود، بعد غياب دام عشر سنوات بعد فوز صقور الجديان على منتخب جنوب أفريقيا بهدفي سيف تيري ومحمد عبدالرحمن الغربال، في المباراة الحاسمة والمصيرية التي شهدها ملعب استاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان، بعد مشوار رائع قطعه في مجموعته الثالثة. وكان المنتخب الوطني قد فاز على منتخب النجوم السوداء الغاني ومنتخب ساوثومي ليتأهل برفقة الغاني لنهائيات (الكان).

المنتخب تأهل بالروح والاستقرار

حسم المنتخب الوطني مباراته مع جنوب أفريقيا لمصلحته بعد استغلاله لأخطاء البافانا بافانا وسجل هدفين رائعين لسيف تيري ومحمد عبدالرحمن. وجاء تأهله لنهائيات الكان بفضل الروح القتالية العالية وبالاستقرار.

فاز الفريق الأقل أخطاء

كان واضحاً أن مباراة المنتخبين السوداني والجنوب افريقي لن تكون سهلة على الفريقين ولكن الفريق الأقل أخطاء هو الذي سيفوز .

لمواجهة صن داونز و الأهلي المصري

فوز المنتخب منح القمة دفعة معنوية قوية

فوز المنتخب الوطني على نظيره الجنوب افريقي أعطى ناديي القمة دفعة معنوية كبيرة وهائلة قبل مواجهتهما لصن داونز الجنوب افريقي والأهلي المصري يومي الثاني والثالث من أبريل المقبل بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان في إطار الجولة قبل الأخيرة لدوري المجموعات الافريقية.

صعود الصقور لم يكن متوقعاً

صعود صقور جديان السودان لنهائيات كاس الأمم الأفريقية بالكاميرون لم يكن متوقعاً، حيث كانت كل الترشيحات تصب في تأهل جنوب افريقيا وغانا من المجموعة الثالثة.

الفرنسي فيلود أستاذ صنع الدوافع والشحن

مدرب المنتخب الوطني الفرنسي فيلود بارع جداً في اسلوب صنع الدوافع ويعرف كيف يشحن لاعبيه ليخرجوا كل ما لديهم من عطاء وطاقة ومهارات.

هدف تيري مفتاح الانتصار وهدف الغربال صمام الامان

لا شك أن هدف سيف تيري في شباك منتخب جنوب افريقيا كان بمثابة مفتاح الانتصار الغالي قبل أن، يضيف الغربال محمد عبدالرحمن هدف الأمان والأطمئنان قبل نهاية الشوط الأول.

ليلة صقور الجديان

فعلاً كانت ليلة من أجمل ليالي صقور جديان السودان عاشها باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان، والفرحة كانت كبيرة في الشوارع وأحياء العاصمة ومدن السودان المختلفة، حيث سهرت الجماهير حتى الساعات الأولى من صباح أمس الأول.

الصقور حققوا ما وعدوا به

حقق صقور الجديان السودان ما وعدوا به من تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية بالكاميرون.

استعاد هيبته انتصار في الوقت المناسب

جاء انتصار المنتخب الوطني لكرة القدم على جنوب أفريقيا في الوقت المناسب واستعاد به هيبته المفقودة خلال الأعوام العشرة الماضية.

عدوى النخوة والرجولة أصابت المنتخب

يستحق أبطال المنتخب الوطني الشكر على ما بذلوه في مناخ ملبد بالمشكلات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية، وما حدث عشية يوم امس الأول بملعب استاد الجوهرة الزرقاء لم يكن مصادفة لكن كان نتيجة طبيعية لمقدمات التعب والجد والاجتهاد المنطقية كان نتيجة حتمية لنجاح برنامج التعبئة النفسية الذي سبق اللقاء، لتحقيق هدف واحد هو الفوز والانتصار.

أبوعشرين فرض شخصيته في حماية عرينه

بذل حارس المنتخب الوطني عبدالله جهداً كبيراً كالعادة في المباريات الكبيرة والصعبة والمهمة في الزود عن مرماه ببسالة وأنقذ مرماه من أهداف محققة، ليفرض شخصيته كحارس لا يشق له غبار، ليستحق كلمات الإطراء والإعجاب وتحية تقدير.

إرادة الله فوق أمنيات الجنوب افريقي

أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، تلك كانت ارادة الله في نتيجة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الجنوب افريقي.

جيل جديد يعيد أمجاد السودان

يجب أن نكون واقعيين مع أنفسنا فالقطاع العريض من الجمهو والنقاد لم يتوقع تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقي بالكاميرون لأسباب كثيرة منها الغياب الذي دام عشرة أعوام الماضية ليحقق المنتخب مكاسب ملحوظة أبرزها أنه كسب جيلاً جديداً وأعاد الهيبة للكرة السودانية.

البافانا بافانا منظم جداً

منتخب جنوب افريقيا البافانا بافانا منظم جداً، ويملك لاعبين محترفين على أعلى مستوى، وكان لديهم الرغبة والطموح في الذهاب بعيداً في كاس الأمم الأفريقية، إلا أن عزيمة وإصرار صقور الجديان كانت الأقوى.