شداد: هناك فوضى كبيرة بالمريخ وجمعية السبت مقصودة وفيفا يتفاهم مع سوداكال

الخرطوم: السوداني

وصف رئيس اتحاد الكرة كمال شداد، الأوضاع في المريخ (بالفوضى).

وأكد في تصريحات إعلامية، أن المجموعة المنسلخة من مجلس إدارة النادي تجمعوا وأقاموا جمعية عمومية (السبت) الماضي وصفها بالمقصودة ولها أبعادها على حد قوله.

واشار الى انه تم تأجير إحدى القاعات وكان الدخول للجمعية بمن حضر، كما أنه تم تكوين لجان في الحدث المشار اليه.

وشدد بأن الأوضاع في المريخ لا تقبل قيام جمعية عمومية في الوقت الراهن خاصة في ظل امتلاك رئيس النادي آدم سوداكال لجماهير تسانده وبالتالي كان يمكن أن يحدث (ضرب وموت) بين المجموعتين.

وقطع بتأثير الصراعات في المريخ على الأجواء التي سبقت مباراة المنتخب الوطني الأخيرة أمام جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن التركيز كان كبيرا فيما جرى وكان يمكن أن يمتد للمباراة ويؤثر على مجرياتها ويحدث لغط كبير.

وشدد بأن الاتحاد الدولي يتفاهم مع رئيس النادي سوداكال، ولذلك لا يمكن أن يمرر ما قامت به المجموعة المنسلخة.