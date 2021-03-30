البنك الزراعي يتسلم 75 ألف طن قمح من المزارعين بالسعر التركيزي حتى أمس

الخرطوم: السوداني

تسلم البنك الزراعي السوداني حتى امس 74679 طن من محصول القمح من ألمزراعين عبر فروعه البنك المنتشرة بولايات العروة الشتوية بالسعر التركيز ي المعلن 13.500 الف جنيه.

وناشد الأستاذ عبد الماجد خوجلي مدير البنك الزراعي في تصريح لسونا ألمزراعين للإسراع فى تسليم فروع البنك انتاجهم من محصول القمح ليقوم البنك بدوره لتسليمه لمطاحن الولايات والمركز عبر إدارة المخزون الأستراتجي التابعة للبنك.

وأكد عبد الماجد حرص ادارته لتذليل كافة المعوقات ومعالجة المشاكل التي تواجه عمليات حصاد وترحيل القمح وذلك عبر لجنة طوارئ الحصاد التي تم تكوينها لهذا القرض من الجهات ذات الصلة بعمليات الحصاد وإدارات فروع البنك.

يذكر ان الكميات التي استلمها البنك عبر فروعه بالولايات وفقا للتقرير التراكمي الذي اصدرته إدارة البنك حتي امس حيث سلمت ولاية الجزيرة 68422 طن والولاية الشمالية 3059 طن نهر النيل 89 طن النيل الأبيض 688 طن القطاع الشرقي 2265 طن ولاية سنار 156 طن.