بالصور.. حمدوك وعدد من الوزراء يتلقون لقاح كورونا

الخرطوم: السوداني

تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء والعاملين بمجلس الوزراء اليوم برئاسة مجلس الوزراء التطعيم ضد فيروس كورونا ، وذلك في إطار الحرص على استمرارية العمل الحكومي وعدم تعطله، والتشجيع على تلقي اللقاح.

وقال دكتور عمر النجيب وزير الصحة في تصريحات صحفية أن الجهاز التنفيذي للدولة يعتبر أحد الجهات المستهدفة بالتطعيم،

وتشمل أيضاً العاملين في المهن الصحية، لضمان استمرار خدمات صحية آمنة للجمهور، وقطاع المعلمين لضمان استقرار العام الدراسي، فضلاً عن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.