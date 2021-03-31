المهـددات الأمنيـة

كان الفريق شرطة الدكتور/ عثمان جعفر مدير أكاديمية الشرطة قد أمتعنا بمحاضرة مشهودة وذات قيمة علمية عالية وذلك في دورة القيادات الوسيطة التي انعقدت بالأكاديمية ودعينا لها في العام 2003م وكنا آنذاك في رتبة الرائد، تدرجت محاضرة دكتور/ عثمان من مفهوم الأمن القومي السوداني الكبير وكيف أنه يتماهى مع منظومة القيم العليا للمجتمع السوداني ويكون حائط صد للحفاظ على قدرة المجتمع في تحقيق تطلعاته وآماله بدون أي عوائق تذكر وحراسة بوابة الهوية ومصادر قوته المادية والاقتصادية والحفاظ على المجتمع كذلك من الاستلاب الثقافي واختراق خياراته الحضارية ونشر الخوف وإضعاف ثقة المجتمع في نفسه، تدرجت المحاضرة وألقت الضوء على بعض أدوار وتفاصيل تعنى بها الشرطة في إطار التزامها بالجانب الجنائي والأمني وعمليات الأمن الداخلي لمنع ارتكاب الجريمة والشرطة إذ تقوم بهذه الأدوار في ظل التنسيق الكامل مع جهات أمنية أخرى لتشكل كل تلك الجهود ما يعرف بالأمن القومي السوداني .

مما ظل في الذاكرة من تلك المحاضرة أن الدكتور/ عثمان كان يلفت انتباهنا إلى ضرورة أن يقرأ الضابط المسؤول دائرة الاختصاص التي يتواجد فيها قراءة جيدة لمعرفة المهددات الأمنية في دائرته ثم متابعة هذه المهددات التي يمكن أن تتطور إذا غض الطرف عنها وعن تأثيراتها السالبة، وذكر أن بعض الضباط المسؤولين لا يولون المهددات أي اهتمام وينغمسون في التفاصيل الجنائية اليومية من بلاغات تأتي عادية في السياق اليومي للحياة التي فيها التدافع من أجل المعيشة والكسب وبالتالي تكون دوافع هذه البلاغات معروفة وهي حوادث متفرقة وليس فيها تخطيط مسبق أو تدبير أو نوايا سيئة . ببعض ذكريات تلك المحاضرة أحاول أن أقرأ المشهد المأزوم اليوم ومن مظاهره التطاول على القانون وعلى منفذيه والمهددات الأمنية التي كان دكتور/ عثمان قد دعانا لمعرفتها والتي كانت لا تتعدى وجود بعض مستودعات الوقود وبعض المخازن التي يمكن أن تحتوي على بعض المتفجرات ثم ما يلي الكهرباء من استرخاء بعض التوصيلات التي تعرض حياة الناس للخطر، ومعرفة علاقات المكونات الاجتماعية ببعضها وإن كانت هناك خصومة أو تعديات على الأراضي المزروعة أيام الحصاد أو الأراضي السكنية والحواكير، بقدرة قادر تغيرت هذه المهددات اليوم وأصبحت شاخصة ولا تحتاج للدراسة وعلى رأسها (التخذيل) الذي تمارسه هو محسوب على الثورة للأسف لا تعرف مصلحة الثورة في إضعاف الروح المعنوية للشرطة بالتخذيل الذي لا يحتاج لدليل، ثم المستجد الآخر في المهددات الأمنية هذه المظاهر المسلحة من القوات التي احتلت الخرطوم تماماً وهي من تداعيات اتفاقية جوبا، ولن يستقيم الحال إلا بمواجهة هذه المهددات بشجاعة وإدراك .