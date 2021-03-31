لقاء بين عبد الواحد نور والكاردينال بجوبا

الخرطوم: السوداني

استقبل رئيس حركة جيش تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور، الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، راعي اتحاد الشمال، بمقر إقامته في جوبا، واتفق الطرفان على إطلاق مبادرة وطنية تحقق السلام العادل والكامل، وتعمل على رتق النسيج الاجتماعي، وتحقيق التعايش السلمي في البلاد، ونبذ صوت الكراهية، وإعلاء صوت الوحدة الوطنية، والمواطنة بعدالة ومساواة؛ دون تمييز عرقي او ديني.

وأكد الكاردينال، حرصه على استقرار السودان وصولاً لانتخابات عادلة تحقق التحول الديمقراطي المطلوب في البلاد، وضم كل الحركات للسلام بصوره عادلة ترضي كل الأطراف.