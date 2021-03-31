الهلال يؤدي مرانه الرئيسي عصر اليوم لمواجهة صن داونز

يجري فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال عصر اليوم على ملعبه في أم درمان الحصة التدريبية الرئيسية استعدادا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي يوم الجمعة المقبلة ضمن مباريات الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وسيرسم الجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينو المدير الفني للهلال وطاقمه المعاون العناوين الأساسية لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي متصدر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة (12) نقطة.

وكان الهلال قد واصل التدريبات التحضيرية على ملعبه في أم درمان عصر أمس بمشاركة جميع اللاعبين حيث خضعت بعض العناصر الدولية لتمارين استشفاء ووقف الجهاز الفني للفرقة الزرقاء على جاهزية جميع عناصر الفريق، من خلال المران الذي جرى وسط روح معنوية عالية.

هذا وقد انخرط الأزرق في معسكره المقفول في فندق كانون بالخرطوم وسط ضوابط صارمة ومشددة من الجهاز الفني والطاقم الإداري نسبة لاهمية المواجهة.

على صعيد متصل وصلت بعثة فريق صن داونز الجنوب إفريقي للخرطوم فجر أمس، وسيتدرب الفريق الجنوب إفريقي اليوم بملعب الهلال بينما، يتوقع ان يتدرب الأهلي المصري في نفس الملعب عصر الخميس قبل مواجهة المريخ يوم السبت المقبل.