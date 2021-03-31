كاف يعيد توقيت مباراة الهلال وصن داونز

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) خطابًا نهار أمس إلى نادي الهلال عبر اللاتحاد السوداني لكرة القدم، يُفيد فيه بتحويل مباراة الهلال وضيفه ماميلودي صن دوانز الجنوب إفريقي من الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل إلى الساعة الثالثة من عصر نفس اليوم، لحساب الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية من دوري مجموعات أبطال إفريقيا، واستند الكاف في تحويل زمن المباراة ؛ على تقرير حكم مباراة منتخب السودان ونظيره الجنوب إفريقي والتي لعبت مساء الأحد الماضي.

وفي صعيد متصل، أرسلت الأمانة العامة بنادي الهلال خطابًا عاجلاً للكاف يحوي احتجاجاً رسمياً على تحويل زمن المباراة