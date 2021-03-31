أحمد مختار: جمعية 27 مارس صحيحة وخطاب الفيفا بني على معلومات مضللة

الخرطوم: السوداني

أكد الناطق الرسمي باسم مجلس المريخ، احمد مختار انهم يعكفون على إكمال إجراءات الجمعية العمومية للنادي التي جرت بتاريخ 27 مارس المنصرم.

ووصف احمد مختار، خطاب الفيفا الصادر بتاريخ 31 مارس، بأنه جاء بناءً على معلومات مضللة ولم تتم الإشارة فيه الى ما ورد في اجتماعات مجلس الإدارة الماضية بالإضافة إلى القرارات التي تم اتخاذها وقيام الجمعية العمومية التي جرت (السبت) الماضي.

وشدد بأن الجمعية العمومية الأخيرة، شأنٌ مريخي وصحيحة وتلى النظام الأساسي بنادي المريخ وهي السلطة الأولى المختصة عن إجازة النظام الأساسي وهو ما تم وفقاً للقانون.

وقطع أحمد مختار بأنّهم يحترمون الاتحاد الدولي واتحاد كرة القدم السوداني، ولكن الشأن المريخي لا يجوز التدخل فيه مُطلقاً ما عدا الإشراف والتنسيق، لافتاً إلى أن الشأن المريخي يخص أعضاء الجمعية العمومية، وما حدث يوم 27 مارس انتهى على أفضل ما يكون وإجراءاته صحيحة تماماً.

وطمأن، الجميع بأنهم ماضون نحو إجراءات الانتقال لانتخاب مجلس إدارة جديد، داعياً لجان الانتخابات والاستئنافات والانضباط واللجان العدلية إلى مباشرة عملها بشكل فوري وترفع لوائحها من أجل اعتمادها، خاصة في ظل ضيق الزمن، لا سيما أنهم يستهدفون قيام الجعية العمومية خلال شهر على أسوأ الفروض من الآن.

وتمنى أن تقوم اللجان العدلية بعملها بشكل فوري حتى يتم اعتماد كافة الإجراءات وقيام الانتخابات.