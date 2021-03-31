صن داونز الجنوب إفريقي يصل الخرطوم

استقبل نادي الهلال بعثة نادي ماميلودي صن دوانز الجنوب أفريقي التي وصلت البلاد، في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، تأهباً لمواجهة الهلال مساء الجمعة المقبل، وكان في استقبال بعثة صن دوانز البروفيسور محمود السر المدير العام للأستاد والأستاذ حسن محمد صالح مدير العلاقات العامة بالنادي، وقد سهل الثنائي كل إجراءات بعثة صن دوانز، وتابعا كل الترتيبات المتعلقة بدخول البعثة التي حلت بفندق السلام روتانا بالخرطوم.

وأجرى الفريق الجنوب إفريقي مران تكتيكي خفيف امس وسيجري مران في الجوهرة الزرقاء التي ستشهد كذلك مران للهلال ثم الأهلي المصري.