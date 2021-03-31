تحديد موعد اجتماع اللجنة المنظمة المحلية لمباراتي الهلال والمريخ الافريقيتين

ينعقد اجتماع اللجنة المنظمة المحلية لمباراتي الهلال والمريخ الافريقيتين عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم ؛ وتأتي المباراتان في الجولة الخامسة من دوري ابطال افريقيا، حيث يستضيف الهلال صنداونز الجنوب افريقي. ويستقبل المريخ الاهلي المصري، يومي الجمعة والسبت المقلبين على التوالي باستاد الهلال في تمام الساعة الثالثة عصرا.

ويعقد الاجتماع الفني لمباراة الهلال وصنداونز يوم الخميس الثانية عشرة ظهرا بمقر الاتحاد، بينما يعقد الاجتماع الفني لمباراة المريخ والاهلي المصري في الحادية عشرة من صباح الجمعة بمقر الاتحاد أيضا.