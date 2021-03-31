شرطة محلية نيالا شمال تتمكن من ضبط أسلحة وذخائر وريالات سعودية

نيالا: محجوب حسون

تمكّنت القوات المشتركة بشرطة محلية نيالا شمال بولاية جنوب دارفور من ضبط (٢٢) متهماً خلال عشرة ايام الماضية في بلاغات مختلفة منها اسلحة وذخائر، أموال نقدية، فول مقشور، ركشات، ماشية ووقود، بجانب بلاغات الخمور.

وأشار العقيد شرطة عبود موسى مدير شرطة محلية نيالا شمال في تصريحات للصحفيين إلى ضبط (6) بنادق كلاشنكوف (1) جيم فور، (600) طلقة طبنجة عيار سته ملم، (3) قطع طبنجة، جزء من المعروضات تم تسليمه للمحكمة والبعض قيد التحريات، بجانب ضبط (29) جوال فول مقشور سرقت من المصانع، استرداد مبلغ نقدي (223) الف جنيه و(10) ريالات سعودية ومقتنيات أخرى لمواطن قادم من السعودية من قبل عصابة تخصصت في سرقة المسافرين في الميناء البري، وتم استرداد ثلاثة آلاف رأس من الماشية، واسترداد (8) جركانات بنزين و(2) ركشة، ولفت عبود الى انخفاض بلاغات المواد (130)، (174) خاصة الركشات بفضل الخطة الأمنية التي وضعتها لجنة امن المحلية، بينما هناك ارتفاع فى بلاغات (139) و(142) أذى جسيم، وعزا ذلك لانتشار السكاكين والسلاح الأبيض والمخدرات والعطالة والوضع الاقتصادي، بجانب عدم رقابة الاسر للأبناء، ونوه عبود إلى وجود تعاون وتنسيق محكم بين إدارة شرطة المحلية والمدير التنفيذى والوحدات الإدارية، وتابع (طبقنا قرار لجنة امن الولاية القاضي بمنع اطلاق الاعيرة النارية في المناسبات)، كاشفا عن انهم تمكنوا من تفكيك أكثر من (12) عصابة مسلحة الآن في السجون تما محاكمتهم، وناشد العقيد عبود بإيجاد آلية للتعاون بينهم وحركات الكفاح المسلح لحل بعض بعض المسائل دون حدوث إشكالات.

وطمأن المدير التنفيذي لمحلية نيالا شمال أبو سفيان عبد الله، المواطنين بأن القوات موجودة وجاهزة للتحرك لأي حدث، مطالباً المواطنين بسرعة التبليغ عن أي حادث، مشيدا بأداء شرطة المحلية والقوات المشتركة على دورها الكبير في سرعة الاستجابة للبلاغات التي ساهمت في حسم التفلتات والظواهر السالبة.

ووعد أبو سفيان بعمل تنسيق مشترك مع بلدية نيالا ومحليات بليل ومرشنج ومحليات الجوار لوضع خطة أمنية مُحكمة بهدف بسط الأمن والاستقرار في الرقعة الجغرافية لتلك المحليات، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة للقوات في التعامل مع الأحداث أدى إلى انخفاض في نسب الجرائم خاصة جرائم القتل والنهب، منوها إلى أنهم أجروا اتصالات مع وزارة المالية التي وافقت على صيانة بعض مركبات الشرطة المعطلة، فضلاً عن التزام المحلية بصيانة بعض عربات الشرطة.