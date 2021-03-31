شرطة مكافحة التهريب بنيالا تضبط بضائع وكريمات مُهرّبة من دول الجوار

نيالا: محجوب حسون

تمكّنت شرطة مكافحة التهريب بجنوب دارفور من ضبط كميات كبيرة من الكريمات والملابس المُستعملة قادمة من إحدى دول الجوار.

ولفت المقدم شرطة وائل هاشم قسم السيد مدير دائرة مكافحة التهريب بالإنابة بولاية جنوب دارفور للصحفيين، عن ورود معلومات لشُعبة المعلومات بوصول شاحنة قادمة من إحدى دول الجوار تحمل على متنها بضائع بدون مستندات جمركية، لافتاً إلى تحرك قوة من شُعبة الميدان، أسفرت عن ضبط العربة وبحوزتها (35) طرداً تزن (2) طن ونصف و(490) كرتونة كريمات محظور استخدامها في السودان، فيما بلغت القيمة الجمركية للشاحنة تجاوز الـ(200) مليون جنيه.

وثمن وائل، مجهودات أفراد المكافحة في أداء الواجب رغم قلة الإمكانات والموارد والتي جعلت من شرطة مكافحة التهريب تلجأ إلى تفعيل المصادر في الحدود وضبط المُخالفات ورصد عمليات تخريب الاقتصاد الوطني، منوهاً الى أن اهمية مكافحة التهريب تكمن في محاربة الظواهر السالبة المهددة للدين والحياة الاجتماعية العامة في السودان، خَاصّةً الكريمات والحبوب المضرة جسدياً وجنسياً والمخدرات وحبوب الهلوسة.