براءة نظامي اعترض موكب “حميدتي” من تهمة تجارة المخدرات

الخرطوم : آيات فضل

برأت محكمة جنايات الخرطوم شمال، أمس، نظاميا سابقا من تهمة الإتجار بالمخدرات، إبان القبض عليه أثناء اقتحامه لموكب “حميدتي”؛ لعدم كفاية الأدلة.

وتعود تفاصيل القضية حسب إفادة المبلغ للمحكمة أن نظاميا سابقا بقوات الدعم السريع واثنين آخرين، وفي شهر فبراير من العام الماضي وأثناء مرور موكب القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي بشارع الصحافة شرق حاول المتهم الأول اعتراض الموكب بواسطة عربة بوكس لثلاث مرات على التوالي وكان ذلك بمحطة (7) بالصحافة شرق، منبهاً إلى أنه وقتها وجه قائد قوات الدعم السريع بإيقاف المتهم.