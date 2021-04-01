أولياء الدم يتمسكون بالقصاص بحق متهم أجنبي

الخرطوم: آيات فضل

طالب (10) من اولياء الدم بمحكمة جنايات بحري وسط أمس بتنفيذ القصاص في مواجهة المتهم الأول (ليبي) واثنين آخرين بعد إدانتهم بقتل وتقطيع ثلاثة من تجار العملة بعد استدراجهم إلى داخل الشقة بشمبات بحجة استبدال مبلغ (17) ألف دولار وأن يدفع المتهمون بالتضامن مبلغ ألف وخمسمائة ألف دولار لأولياء الدم أو ما يعادلها بالعملة المحلية.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارا أيدت فيه قرار محكمة الموضوع والاستئناف بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهة المتهمين. وأمرت العليا بأخذ رأي أولياء الدم وتخييرهم ما بين العفو والدية والقصاص.

كما أصدر قاضي محكمة الموضوع حكما بالسجن (7) سنوات في مواجهة المتهم الرابع (ليبي) لإدانته بتهمة التستر وأمر قاضي المحكمة بأن يسلم المبلغ المعروضات لأولياء الدم بجانب تسليم العربة لمالكها وإبادة جميع المعروضات، كما برأت المحكمة (4) متهمين في البلاغ لعدم كفاية الأدلة في مواجهتهم.