توزيع (390) رأساً من الأنعام على الأسر الفقيرة بالنيل الأزرق

الخرطوم : السوداني

شهد والي ولاية النيل الأزرق المكلف، جمال عبد الهادي محمد أحمد بالمدينة (1) بمحلية ود الماحي ضربة البداية لبرنامج توزيع (390) رأسا من الأنعام على (26) أسرة من الفقراء، بواقع (15) رأسا لكل مستفيد، وذلك بمشاركة الأمين العام لديوان الزكاة بالولاية فيصل حسن آدم.

واعرب الوالي المكلف لدى مخاطبته اللقاء الذي نُظم على شرف توزيع الأنعام عن تقديره لإسهام الزكاة في دفع عجلة الاستقرار بالولاية عامة ومحلية ود الماحي على وجه الخصوص، وأكد حرص حكومة الولاية على توفير المعينات اللازمة لدفع عجلة الاستقرار بالمحلية، ووجه بضرورة دعم الجهود المشتركة من أجل تحديد الفئات المستهدفة بالمشروعات الزكوية.