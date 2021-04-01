وزير الداخلية: لن نسمح بأي تفلتات بمعسكرات النازحين

الخرطوم : السوداني

أكد وزير الداخلية الفريق أول، عز الدين الشيخ علي منصور حرص الحكومة وشركاء السلام على توفير الأمن وتحقيق الاستقرار وحماية المدنيين وحسم المتفلتين حتى تعود الحياة إلى طبيعتها بدارفور.

وقال إن الحكومة لن تسمح بأي تفلتات أمنية بمعسكرات النازحين على الإطلاق، ودعا خلال لقائه أمس نازحي معسكر أبو شوك، إلى ضرورة السير قدما في تنفيذ الخطط التي ساهمت في تحقيق الأمن بالمعسكر خلال الفترة الماضية والتعاون مع الشرطة من أجل الوصول إلى المتفلتين لتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم وردعهم.

كما دعا الوزير النازحين إلى ضرورة تناسي مرارات الماضي وتجاوزها، مؤكدا أن الحكومة تمضي بخطوات متقدمة لتحقيق الاستقرار.

من جهته تعهد مفوض العون الإنساني الاتحادي د. أحمد البشير إبراهيم بتقديم الخدمات الأساسية بمناطق العودة الطوعية وتهيئة الأسباب التي تشجع النازحين وتمكنهم من العودة الطوعية إلى قراهم الأصلية لإعمارها وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

ورهن مفوض العون الإنساني تنفيذ مشروعات المياه والصحة والتعليم بقرى العودة الطوعية بتحقيق الأمن والاستقرار.