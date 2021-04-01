زين تعلن عن زيادة أسعار خدماتها ابتداءً من اليوم

الخرطوم : السوداني

أعلنت الشركة السودانية للهاتف السيار “زين” عن زيادة أسعار خدماتها ابتداءً من اليوم، وأكدت الشركة أنه برغم هذه الزيادات إلا أن أسعار خدمات الاتصال لديها تظل أقل من التكلفة .

وعزت الشركة في بيان القرار للظروف الصعبة التي يواجهها قطاع الاتصالات في السودان، الذي بلغ مداه بالزيادة المضطردة لأسعار مدخلات أساسية في مقدمتها سعرا الوقود والكهرباء وارتفاع الضرائب على شركات الاتصال حتى وصلت لأكثر من 40% في جميع الخدمات بجانب توحيد سعر الصرف برغم إيجابيته على المدى البعيد إلا أنه يفرض وضعاً ضاغطاً على قطاع الاتصالات للارتفاع الكبير في التكلفة التشغيلية .