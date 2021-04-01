مائة مليون جنيه تمليك نظاميين وصغار مزارعين أراض زراعية بالفشقة

الخرطوم : رحاب فريني

أعلن الأمين العام لديوان الزكاة بولاية القضارف الهادي محمد أحمد حرص الديوان على استقرار مواطني ومزارعي الشريط الحدودي بولاية القضارف في المحليات الأربع بعد نجاح القوات المسلحة السودانية في استرداد أراضي الفشقة وعودتها بعد غياب 25 عاما عن حضن الوطن.

وكشف أمين زكاة ولاية القضارف عن إنفاذ مشروعات خدمية في قرى الشريط الحدودي بتكلفة تبلغ 152 مليون جنيه منها 52 مليون جنيه لمياه الشريط الحدودي على ضوء الدراسات التي أعدتها القوات المسلحة السودانية وهيئة مياه ولاية القضارف ، مؤكداً أهمية إسناد الجيش وإعمار الفشقة وبسط الخدمات للاستفادة من الإمكانات الزراعية والثروة الحيوانية ، معلنا عن تمليك صغار المزارعين وقوات الاحتياطي في الشريط الحدودي وحدات زراعية متكاملة بتكلفة مائة مليون جنيه لفلاحة الأرض في الحدود، لافتا الى أن مشروعات الديوان الإنتاجية والخدمية جاءت وفق رؤية القوات المسلحة السودانية لضمان استقرارها وانتشارها في الخطوط الأمامية ، مبينا حرص الأمين العام والمركز للتنوع في المشاريع الإنتاجية والخدمية والاستفادة من الجباية العالية التي حققتها ولاية القضارف في زكاة الزروع لهذا العام ..