قطع مياه الري بقنوات مشروع الجزيرة اليوم للصيانة

ودمدني: سلمى كاروري

أعلنت وزارة الموارد المائية عن قطع مياه بالشبكة العليا بصورة نهائية بمشروع الجزيرة المناقل اعتبارا من اليوم وحتى مايو القادم بغرض إجراء أعمال الصيانة الصيفية لقنوات الري في وقت أكدت فيه حجز كميات كبيرة من المياه بخزان الرصيرص لتأمين احتياجات العروة الصيفية.

. وقال وكيل الري المهندس ضو البيت أحمد خلال مخاطبته الورشة التقييمية لأداء قطاع الري للموسم 2021م بدار المهندس بودمدني أمس ان الموسم الزراعي واجهته العديد من الصعوبات والتحديات تجاوزتها إدارته بتحقيق نسبة 95 % من الأداء أبرزها أزمة الجازولين وضعف الميزانيات إضافة إلي التعديات على منشآت الري وأعلن عن قطع مياه الري بتجفيف الترع بغرض إجراء عمليات الصيانة الدورية.

وقال إن الزراعة مواقيت مؤكدا عدم المجاملة في قطع المياه وقال اي مزارع متأخر في زراعته يتحمل مسؤوليته قائلا اي خلل في برنامج الصيانة يؤدي إلى خلل في الموسم الزراعي.

واجمع عدد من الخبراء في مجال الري والزراعة خلال الورشة أن أبرز التحديات التي واجهت المشاريع الزراعية الرهد والسوكي وحلفا ودلتا طوكر والقاش تمثلت في زراعة مساحات خارج الدورة الزراعية إضافة إلي أزمة الوقود وإزالة الحشائش والاطماء بسبب ضعف الميزانيات وأوصت الورشة بضرورة زيادة الميزانيات لأعمال الري والالتزام بالمحددات الفنية وتأمين منشآت الري من التعديات إضافة لتوفير الوقود الكافي لإنجاز المهام.