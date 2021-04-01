بدء ورشة تدريبية للجمهور حول أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية

الخرطوم: السوداني

انعقدت بمبنى سوق الخرطوم للأوراق المالية أمس ورشة تدريبية للجمهور بعنوان “أساسيات الااستثمار في الأوراق المالية”، ضمن جهود السوق لنشر ثقافة الاستثمار في الأوراق المالية.

وأكد المدير العام لصندوق الأوراق المالية بالسودان د.الفويل إن بورصة الأوراق المالية ذات أهمية عالية للاقتصاد السودانيّ.

وقال إن أهمية نشر هذه الثقافة بين المواطنين وأسواق الأوراق المالية تمثل جسر العبور لنهضة اقتصادات الدول، موضحاً أن سوق الخرطوم للأوراق المالية يعمل على مساعدة الشركات من خلال توفير تمويل غير مسترد، وغير تضخمي قليل التكلفة مما يساعد في تنفيذ المشاريع مقارنة بطرق التمويل الأخرى.

وأشار الفويل إلى فوائد سوق الأوراق المالية للاقتصاد عامة ودوره في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي يدرس السوق حالياً إنشاء مؤشر خاص بهذه الشركات، وأدوارها الكبيرة في تخفيض معدل البطالة ونهضتها ومساهمتها في الناتج المحليّ الإجماليّ.