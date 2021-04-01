أحمد مختار : جمعية 27 مارس صحيحة وخطاب الفيفا بني على معلومات مضللة ندعو اللجان العدلية لمباشرة عملها بشكل فوري ونستهدف قيام الانتخابات خلال 30 يوماً

الخرطوم : السوداني

أكد الناطق الرسمي باسم مجلس المريخ أحمد مختار أنهم يعكفون على إكمال إجراءات الجمعية العمومية للنادي التي جرت بتاريخ 27 مارس المنصرم.

ووصف أحمد مختار خطاب الفيفا الصادر بتاريخ 31 مارس، بأنه جاء بناء على معلومات مضللة ولم تتم الإشارة فيه إلى ما ورد في اجتماعات مجلس الادارة الماضية بالاضافة الى القرارات التي تم اتخاذها وقيام الجمعية العمومية التي جرت ( السبت) الماضي.

وشدد بأن الجمعية العمومية الاخيرة، شان مريخي وصحيحة وتلي النظام الاساسي بنادي المريخ وهي السلطة الاولى المختصة عن اجازة النظام الاساسي وهو ما تم وفقا للقانون.

وقطع احمد مختار بانهم يحترمون الاتحاد الدولي واتحاد كرة القدم السوداني ولكن الشان المريخي لا يجوز التدخل فيه مطلقا ما عدا الاشراف والتنسيق، لافتا ان الشان المريخي يخص اعضاء الجمعية العمومية وما حدث يوم 27 مارس انتهى على افضل ما يكون واجراءاته صحيحة تماما.

وطمان الجميع بانهم ماضون نحو اجراءات الانتقال لانتخاب مجلس ادارة جديد داعيا لجان الانتخابات والاستئنافات والانضباط واللجان العدلية الى مباشرة عملها بشكل فوري وترفع لوائحها من اجل اعتمادها خاصة في ظل ضيق الزمن لا سيما في ظل انهم يستهدفون قيام الجمعية العمومية خلال شهر على اسوأ الفروض من الآن.

وتمنى ان تقوم اللجان العدلية بعملها بشكل فوري حتى يتم اعتماد كافة الاجراءات وقيام الانتخابات.