الهلال يغلق تدريباته

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أحمد مختار : جمعية 27 مارس صحيحة وخطاب الفيفا بني على معلومات مضللة ندعو اللجان العدلية لمباشرة عملها بشكل فوري ونستهدف قيام الانتخابات خلال 30 يوماً
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أوضحت دائرة الكرة بفريق الهلال أن المدير الفني للفريق ريكاردو فورموزينهو طلب إغلاق تدريبات الفريق في وجه الإعلام والجمهور، اعتباراً من مران الأمس الرئيسي الذي عقده الهلال بملعبه بإم درمان عند الساعة الثالثة عصراً؛ وذلك لمزيد من التركيز والتجويد.
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أحمد مختار : جمعية 27 مارس صحيحة وخطاب الفيفا بني على معلومات مضللة ندعو اللجان العدلية لمباشرة عملها بشكل فوري ونستهدف قيام الانتخابات خلال 30 يوماً
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