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الهلال يغلق تدريباته

الرياضة
By alsudani 0

 

أوضحت دائرة الكرة بفريق الهلال أن المدير الفني للفريق ريكاردو فورموزينهو طلب إغلاق تدريبات الفريق في وجه الإعلام والجمهور، اعتباراً من مران الأمس الرئيسي الذي عقده الهلال بملعبه بإم درمان عند الساعة الثالثة عصراً؛ وذلك لمزيد من التركيز والتجويد.

alsudani
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