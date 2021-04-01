الفيفا تخاطب سوداكال

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، صباح أمس الأربعاء، خطابا مفاجئا لرئيس المريخ السوداني، آدم عبد الله مكي “سوداكال”، يتعلق بالجمعية العمومية للنادي، لإجازة النظام الأساسي المقترح.

وأبطل خطاب الفيفا ضمنيا الجمعية العمومية، التي كانت قد أقامتها يوم السبت الماضي، كيانات جماهيرية بنادي المريخ وبعض أعضاء مجلس الإدارة المنشقين، وهي مفاجأة لم تكن في حسبان هذه الكيانات.

وفي خطابه لآدم سوداكال، وافق الفيفا على الطلب الذي كان قد تقدم به رئيس المريخ، يوم 19 مارس/آذار، لتأجيل جمعية يوم 27 مارس، حيث أوضح سوداكال دواعي التأجيل، وأنه خاطب الجهات ذات الصلة والسلطات الأمنية لحفظ النظام.

ويعني خطاب الفيفا، الذي أعلن عنه نادي المريخ السوداني صباح اليوم، بطلان جمعية 27 مارس.

وطلب الفيفا من آدم سوداكال، وضع خارطة طريق جديدة، بالتعاون مع الاتحاد السوداني، باعتبار نادي المريخ عضوا فيه.