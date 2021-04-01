جنوب إفريقيا تطيح ببطل نكسة التصفيات

أقال الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، أمس الأربعاء، المدرب موليفي نتسيكي، عقب فشله المفاجئ في التأهل لكأس الأمم الإفريقية (الكاميرون 2022).

واحتل أبطال كأس الأمم 1996 المركز الثالث في مجموعتهم بالتصفيات، خلف غانا والسودان، عقب الخسارة (2-0) أمام الأخير، الأحد الماضي، بينما كان التعادل كافيا للوصول للنهائيات.

وارتقى نتسيكي من تدريب منتخب تحت 17 عاما، إلى قيادة المنتخب الأول في أغسطس آب 2019، وفاز أربع مرات في تسع مباريات، وكان مكلفا بالتأهل لكأس الأمم.

وتبدأ جنوب إفريقيا مشوار تصفيات كأس العالم 2022، في يونيو المقبل، وتنافس ضمن مجموعة تشمل غانا وزيمبابوي وإثيوبيا، في المرحلة التمهيدية.

ويتأهل متصدرو المجموعات فقط، إلى المرحلة الفاصلة لتصفيات المونديال.