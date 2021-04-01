“أعيدوا لنا موسيماني” هل ينهي حلم البافانا بافانا مسيرة بيتسو مع الأهلي؟

بدأت الأصوات تتصاعد في الأوساط الكروية الجنوب إفريقية بعودة بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المصري، لقيادة منتخب جنوب إفريقيا خلفًا للمدرب موليفي نتسيكي، الذي أقيل من منصبه بعد الفشل في التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية.

وطالب جونيور كاني، لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الأسبق، في تصريحات نقلتها صحيفة (TIMESLIVE)، بعودة بيتسو موسيماني لقيادة البافانا.

وقال كاني: “أعيدوا لنا موسيماني، إنه الرجل المناسب لهذه المرحلة ويجب أن نحضر مدربًا لديه الفلسفة التي تناسب لاعبي جنوب إفريقيا، وبيتسو يعلم جيدًا ثقافة اللاعبين هنا”.

ونشرت صحيفة (CITIZEN) تقريرًا رشحت خلاله موسيماني لقيادة منتخب جنوب إفريقيا مجددًا في المرحلة القادمة، وأشارت إلى أن بيتسو يتصدر الترشيحات لتولي البافانا.

وأكدت أن نجاحات موسيماني مع ماميلودي صن داونز ثم تألقه مع الأهلي وتحقيق لقب دوري الأبطال مع الفريق المصري والحصول على المركز الثالث بمونديال الأندية، كلها عوامل تجعل بيتسو المرشح الأقوى لقيادة جنوب إفريقيا.

وتبدو هذه الأنباء مهددة لمسيرة موسيماني أو ساحر الجنوب الذي تألق مع الأهلي، خاصة أن منتخب جنوب إفريقيا يسعى لإنقاذ مسيرته وتحقيق حلم غائب بالتأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

وظهر المنتخب الجنوب إفريقي 3 مرات في نهائيات كأس العالم خلال نسخ 1998 و2002 و2010، ويلعب البافانا بافانا في المجموعة السابعة بجانب غانا وزيمبابوي وإثيوبيا.

وسبق أن تولى موسيماني قيادة البافانا بافانا كمدير فني في الفترة بين 2010 إلى 2012، كما عمل مساعدا للبرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا، وأيضا لمواطنه جويل سانتانا.