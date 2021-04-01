وزير الداخلية يسجل زيارة لمعسكر السريف بنيالا مع غياب تام للوالي وحكومته

نيالا: محجوب حسون

وجه وزير الداخلية الفريق أول شرطة عز الدين الدين الشيخ بتسخير كل إمكانات الشرطة لحماية النازحين بالمعسكرات وقرى العودة الطوعية مع تخصيص تجنيد دفعة كاملة للعنصر النسوي من كل معسكرات النازحين،

ولفت وزير الداخلية الشيخ لدى مخاطبته النازحين بمعسكر السريف حي من أحياء نيالا إلى أن خطة حماية المدنيين كبيرة بتخصيص لواء مسؤول من حماية المدنيين اللواء ياسر فضل الله، مطالباً بعمل برامج من الجميع يصب في مصلحة السلام عبر الراديو والتلفزيون، موجها بتواجد السجل المدني بشكل دائم وراتب لاستخراج الاوراق الثبوتية للنازحين، مسجلا إشادة خاصة بأفراد الشرطة الذين يخدمون في المعسكرات من جنود وضباط، مشددا على ضرورة القبض على المتفلتين وتقديمهم للعدالة، متبرعا بمبلغ (٢) مليون جنيه للمدارس والروضة والخلوة بمعسكر السلام.

وتعهد مدير شرطة الولاية اللواء علي حسب الرسول بتجنيد سرية كاملة من النساء، وأن تكون في كل معسكر وحدة لحماية الأسرة والطفل، واعدا بترفيع نقطة الشرطة بمعسكر السريف إلى قسم للشرطة، متبرعا بمبلغ (٢٠٠) ألف جنيه للمدارس بالمعسكر.

وسجل والي جنوب دارفور موسى مهدي غيابا عن زيارة وزير الداخلية لمعسكر السريف بنيالا، فيما رفض وزير الداخلية تناول الإفطار بمنزل الوالي، وتناول الإفطار والوفد المرافق له بمعسكر السريف للنازحين، وتناول وجبة الغداء برئاسة الشرطة بدلا من بيت الضيافة كما هو معتاد لكل ضيوف الولاية من الحكومة الاتحادية، بجانب اجتماع وزير الداخلية بالمكتب التنفيذي للإدارة الأهلية بمكتب مدير شرطة الولاية بدلآ من أمانة حكومة الولاية، وارسل الوالي أمين الحكومة حامد هنون لوداع وزير الداخلية بمطار نيالا، فيما شهدت أمانة حكومة الولاية اجتماعا عاصفا بين الوالي ووزير الداخلية تناول فيه الطرفان التلاوم بالقصور في حفظ الأمن والتلفلتات بحسب مصادر مطلعة من الاجتماع.

وكان والي جنوب دارفور موسى مهدي في تصريحات صحفية ولقاء بتلفزيون السودان وصف الشرطة بالضعف وعدم وجود الإمكانات، وأنها لا تملك عقيدة قتالية وأنهم من الترتيبات الامنية بجانب عدم تعاون وزير الداخلية مع حكومة الولاية.