تفاصيل تعرُّض رئيس نادي النيابة للكم من قِبل وكيل نيابة الجرائم المُوجّهة ضد الدولة

الخرطوم: السوداني

تعرّض رئيس نادي النيابة العامة؛ د. أحمد النور الحلا، للكم بـ(البونيه) من قِبل مولانا صهيب عبد اللطيف، وكيل أول نيابة الجرائم المُوجّهة ضد الدولة؛ عضو مجلس المحاسبة والتحقيق مع أعضاء نادي النيابة العامة.

وعلمت (السوداني) أن (البونيه) كانت أثناء التحقيق مع رئيس النادي وكيل نيابة الخرطوم شمال د. أحمد الحلا الذي أُصيب في عينه، ما اضطره للذهاب إلى المستشفى، واستخرج أورنيك (٨) جنائي.

وطالب الحلا، مجلس المحاسبة بإثبات الحالة ومن ثَمّ تقدم بطلب للنائب العام للمُضي في مُحاسبة وكيل أول النيابة الذي اعتدى عليه.

وقال الحلا في طلبه للنائب العام، إن المشكو ضده، استخدم القوة الجنائية، وقام بالإساءة اللفظية له، مثل (قليل أدب، ما محترم، ما مهذب)؛ أمام أعضاء اللجنة.

وكان النائب العام، قد أقدم على إيقاف وكلاء نيابة عامة وإحالتهم للتحقيق قبل أكثر من ثلاثة أشهر.