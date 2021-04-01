الشرطة تعثر على طفل مختفي لأكثر من 60 يوماً وتحرره من الاحتجاز

الخرطوم: السوداني

نجحت إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية بشرطة ولاية البحر الأحمر بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة بالولاية من فك طلاسم إختفاء الطفل (ع أ أ ) 16 سنة الطالب بالصف الثامن يقيم بالخرطوم والذي إختفى من أسرته بولاية الخرطوم الحاج يوسف في ظروف غامضة لأكثر من (60) يوماً، وذلك اثر معلومات توفرت لإدارة المباحث والتي أشارت الى تواجد الطفل المختفي بمدينة بورتسودان .

حيث وجه مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بتشكيل فريق خاص بقيادة ضابط لجمع المعلومات وتم تحديد مكان تواجد الطفل، وأكدت المعلومات إحتجازه بأحد المنازل بالمدينة وتم إستخراج أمر تفتيش ومداهمة للمنزل المعنى ليلاً ليتمكن الفريق من العثور على الطفل وتحريره وضبط المتهم (خ ع) الذي قام باحتجاز الطفل ومن ثم الإتصال بذويه من أجل الاطمئنان عليه.

يذكر أن أحد المتهمين قام بالإتصال بوالد الطفل طالبا منه فدية بمبلغ (10) الف دولار مقابل إطلاق سراحه وبالتنسيق المشترك مع شعبة مكافحة الإتجار بالبشر بالمباحث والتحقيقات الجنائية بولاية الخرطوم وجهاز المخابرات العامة تم تحديد أفراد الشبكة والإيقاع بهم وإخضاعهم للتحري واتخاذ إجراءات بلاغ وتحويل المتهم لقسم حماية الاسرة والطفل بولاية الخرطوم بحكم الإختصاص.