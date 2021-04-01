التربية توضح حقيقة ما راج عن تراجعها من سحب تراخيص المدارس الأجنبية

الخرطوم: السوداني

نفى مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم عبدالكريم حسن محمد علي ما تداولته بعص الصحف من تراجع الوزارة عن قرارات سحب تصاديق مدارس ايه بي سي، وكبيدة العالمية وقرامر اسكول، كمبريدج العالمية، ولتل هاندز، وجنرال سينس.

وأكد “عبدالكريم” أنه لا توجد أي مبادرة لتعطيل هذه القرارات التي أضحت قرارات نافذه .

وقال أن قرار استقطاع 2% من رسوم الطالب في المدارس التي تباشر عملها وتأخذ رسوم من الطلاب لا يعني أن القرارات قد الغيت، وقال إن الوزارة بحكم القرارات التي اخذتها بحق المدارس المذكور لا تأخذ رسوم تجديد التراخيص لأنها الغيت، لكن نسبة 2% من رسوم التلميذ واجبة النفاذ طالما أخذت الرسوم من الطالب.

ودعا وسائل الإعلام الى تحرى الدقة في ما تنشر ن واخذ المعلومة من مصدرها الحقيقي.